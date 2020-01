Orrico: “Purtroppo negli stadi accadono queste cose, ma Gasperini fece quella uscita infelice su Chiesa. I tifosi…”

L’ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto sulle colonne a TuttoMercatoWeb: “Purtroppo ci sono persone che insultano, ma Gasperini ha ormai il capello bianco per capire che negli stadi accadono queste cose. C’è da dire che quella definizione di Gasperini su Chiesa fu infelice e qualche responsabilità ce l’aveva. La reazione dei tifosi adesso è eccessiva, queste offese sono sbagliate ed infelici. Io in tanti anni a Firenze anche quando sono stato in tribuna mi sono fatto sonore risate per l’ironia del popolo viola a volte anche verso i loro giocatori. Poi ci sono anche i mattarelli che vanno soltanto per offendere”.