Orrico: “Quando metteranno alla guida del calcio degli ex calciatori intelligenti e non politici come ci sono ora?”

A Radio Bruno è intervenuto così l’ex allenatore Corrado Orrico: “Ripresa? Credo che a sentire il Ministro non finirà il campionato, ma partirà il prossimo. Nell’intervista di stamani il pessimismo era latente. Gli intoppi sono tantissimi. Il calcio comunque ha tanti soldi, io penso ai poveracci non a loro. Dalla Serie C in poi le paghe sono quelle degli operai, ma prima… Bisogna cominciare da chi ne ha bisogno. Quando metteranno alla guida del calcio degli ex calciatori intelligenti e non politici come ci sono ora? Dove trovano il coraggio per fare riforme?”