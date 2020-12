Orrico: “Se di tre allenatori nessuno è riuscito a incidere vuol dire che il problema sta nell’organico. Il rischio retrocessione comunque non esiste”

L’allenatore Corrado Orrico ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione in casa Fiorentina: “Con Prandelli positivo non si può far altro che delegare l’allenamento al suo staff. In questo senso sarà molto importante l’affiatamento tra l’allenatore e i suoi collaboratori. Momento della Fiorentina? La squadra è in disarmo e la mancanza di Prandelli peggiora la situazione. Ma paradossalmente, a volte, quando si tocca il fondo si può trovare la forza di reagire. Riguardo ai giocatori, penso che parecchi di loro siano sottovalutati. Gente in grado di decidere le partite non ce n’è, non vedo chi possa tirare fuori dal cilindro una giocata. Detto questo certamente la Fiorentina, come valori, non è da quart’ultimo posto. E’ innegabile che i giocatori stiano rendendo molto al di sotto delle loro possibilità, che comunque sono di medio livello”.

E sugli allenatori che si sono avvicendati negli ultimi anni aggiunge: “Non credo che sia un problema di tecnico. Montella, Iachini e Prandelli hanno tutti metodi molto diversi eppure nessuno di loro è riuscito a incidere. Di conseguenza mi viene da pensare che il problema sia l’organico, che ritengo non di valore alto ma nemmeno così basso. Rischio retrocessione? A mio avviso non esiste, perché la rosa non è da Serie B. Per scacciare la paura serve fiducia anche dall’ambiente, gli stessi media dovrebbero stare più calmi così da trasmettere serenità alla squadra”.