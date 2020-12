Orrico va controcorrente: “La Fiorentina in ritiro? Serve solo ad alimentare i malumori”

Nel tardo pomeriggio di ieri la Fiorentina ha annunciato che la squadra sarebbe entrata in ritiro a partire dalla giornata di oggi. Un modo per cercare di cementare il gruppo, alla vigilia di un tour de force che potrebbe peggiorare ulteriormente la classifica.

Della scelta di portare la squadra in ritiro ne ha parlato l’ex allenatore e oggi opinionista, Corrado Orrico, che si è espresso in questi termini: “Bologna, Fiorentina e Torino in ritiro? Serve a poco, contribuisce solo ad alimentare malumori, è un cane che si morde la coda“.