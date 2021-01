Orsi: “Caicedo sarebbe perfetto per giocare in coppia con Vlahovic. Fossi la Lazio non lo cederei, ma se arriva l’offerta giusta…”

L’ex portiere e commentatore di Sky Sport Fernando Orsi ha parlato a TMW Radio di Caicedo e di un suo eventuale approdo alla Fiorentina: “Nella Lazio degli ultimi due anni ha fatto la storia perché ha regalato tanti punti subentrando. In questo momento, con Muriqi che deve ancora integrarsi, per me i biancocelesti farebbero un errore a mandarlo via. Certo, se arriva qualcuno con 7-8 milioni per un classe ’88, allora il discorso cambierebbe”.

E poi ha aggiunto: “Nella Fiorentina potrebbe assolutamente coesistere con Vlahovic. Caicedo può fare sia la prima che la seconda punta, ed è uno che gioca bene se ha qualcuno vicino. Se lo lasci solo là davanti va in difficoltà, altrimenti è uno che aiuta molto, fa a sportellate, lavora sporco favorendo il compagno di reparto”.