Orsi: “Callejon a Firenze non c’entra niente perchè è stato troppo dentro ad una città come Napoli. La Fiorentina è una squadra organizzata ma…”

L’ex portiere ed oggi opinionista Ferdinando Orsi a Canale 21 ha parlato così di Josè Callejon: “Fossi stato nel Napoli non avrei mai mandato via uno come Callejon, a Firenze non c’entra niente perchè è stato troppo dentro a questa città, poteva andare all’estero. Poi gioca in un ruolo non suo come seconda punta. Fiorentina? E’ una squadra organizzata, lì davanti sono un po’ leggerini. Non è una squadra di manovali, è tecnica, vedi Amrabat, Castrovilli, Bonaventura”.

