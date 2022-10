Orsi: “Fiorentina modesta e meno piacevole da guardare, ma può crescere e confermare l’Europa. Sarri sta imparando, Italiano…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Lazio Fernando Orsi ha parlato a Radio Toscana in riferimento al prossimo incontro tra la Fiorentina e i biancocelesti: “Vedendo il campionato, alla sfida arriva molto meglio la Lazio, ma considerata anche la giornata europea, anche la Fiorentina è in crescita e sta guadagnando consapevolezza. Sarà una partita aperta: una dovrà confermare quanto fatto di buono per non perdere contatto con la vetta, l’altra deve un po’ svegliarsi in campionato”.

Sulla questione portieri in casa Lazio: “In realtà, Sarri ha sempre pensato a Provedel titolare, era già nell’idea primaria. Penso che anche alla Fiorentina sia un po’ così: credevo che Gollini sarebbe venuto a fare il titolare, mentre si sta rivelando il contrario“.

Sui pochi gol viola: “Ci si aspettava di più da Cabral e soprattutto da Jovic. Da solo fatica a muoversi, ci vuole un trequartista dietro che fa il lavoro sporco. Cabral non può risolvere i problemi della Fiorentina, ma mi aspettavo comunque una squadra diversa, più reattiva. Fa meno piacere vederla giocare. L’ho commentata contro il Riga, mi è sembrata piuttosto modesta. Però dai, c’è tempo”.

Sul confronto Sarri-Italiano: “Sarri, dopo aver perso 5-1 in Danimarca cambiando otto uomini, poi ha imparato e non ha cambiato più. Italiano, forse, deve ancora trovare la quadra, credo stia cominciando a capirlo. Cambiare un po’ sì, ma troppo no. La Fiorentina può confermare il settimo posto? Boh. Vedendo Inter, Juventus, Roma… non mi vengono in mente squadre imbattibili. Il campionato non ha padrone, forse ora il Napoli, ma ci sono anche le sorprese. Un quinto, sesto o settimo posto non sarebbe un miracolo per la Fiorentina”