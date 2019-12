Orsi: “Fiorentina squadra battibile, la Roma deve aggredirla”

L’ex calciatore ed ora commentatore televisivo Fernando Orsi è intervenuto a Radio Mattino parlando di Fiorentina-Roma: “La Roma sta pagando il momento in cui ha giocato in emergenza, quando giocavano sempre gli stessi e ora la stanchezza si fa sentire. Mi sembra che non ci siano i novanta minuti nelle gambe di molti giocatori. La partita con la Fiorentina è l’ultima dell’anno, dopo ci sarò un riposo che sarà utile. La Roma ora affronta una squadra battibile, deve cercare di approfittarne, la Fiorentina è una squadra che va aggredita”.