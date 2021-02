Orsi: “Il rinnovo di Ribery? Serve la volontà di tutti, Firenze è una piazza da aspettare. Dragowski più istintivo che tecnico”

L’ex portiere e oggi opinionista, Fernando Orsi, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Contro il Torino la Fiorentina mi era piaciuta: ho visto una squadra presente e messa bene a livello fisico. Venerdì contro l’Inter le tante assenze hanno influito. Le prossime tre partite ci diranno molto sulla realtà della Fiorentina. E’ scontato che ci si aspettava di più dalla gestione Prandelli, ma entrare in corsa comporta tanti problemi. La cosa importante è avere una buona intelaiatura su cui appoggiare Kokorin e Malcuit. I nuovi acquisti potrebbero servire alla causa viola, ma va visto come sarà l’impatto. La Fiorentina ha le carte in regola per togliersi qualche soddisfazione. Per me, le squadre che rischiano di più sono Crotone, Parma, Torino e Cagliari: credo che retrocederanno tre di queste quattro. Rinnovo di Ribery? Ci serve la volontà di entrambe le parti, soprattutto da parte del giocatore: Firenze è una piazza da rispettare e se una delle due non vuole più rispettare la storia dell’altro, è giusto dirsi addio. Dragowski? Il polacco è un portiere più istintivo che tecnico e questo lo porta a fare parate tipo quella su Barella. Non mi aspettavo una crescita del genere, si è guadagnato la porta della Fiorentina con prestazioni di livello e grandi personalità”.