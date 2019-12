Fernando Orsi, ex portiere giallorosso, ha parlato a Radio Radio Mattino della partita di questa sera tra la Fiorentina e la Roma. Ecco le sue parole: “Per la squadra di Fonseca si fa sentire la stanchezza, c’è stato un momento in cui giocano sempre i soliti. Diversi calciatori non hanno i novanta minuti nelle gambe, ma la Fiorentina rimane una squadra battibile e la Roma deve approfittarne. La Viola va aggredita, mentre ritengo che Fonseca si è adattato anche troppo al calcio italiani e mi pare che i giallorossi siano troppo difensivi rispetto all’inizio del campionato”.