Orsi: “La Fiorentina può perdere alcune partite, ma il progetto di Italiano non si ferma. Gonzalez non vuole giocare a destra”

L’ex portiere e oggi noto opinionista, Fernando Orsi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana soffermandosi sui temi del momento in casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Contro il Bologna la Viola ha iniziato la partita mettendo fin da subito in campo personalità e autorità. Si vedeva che i giocatori volevano vincere e anche dopo il pareggio non si persi d’animo. Stupisce la consapevolezza della Fiorentina, che rischia di prendere gol ma va comunque a pressare alto. Questa è la mentalità che Italiano ha dato alla squadra: i calciatori devono ancora capire al 100% le sue idee, ma finora la scelta della società è stata azzeccata. Italiano è giovane e ha ricevuto l’ok per fare il suo calcio: può anche perdere alcune partite, ma il progetto non si ferma”.

Continua così Orsi: “Gonzalez è determinante per la Fiorentina: salta l’uomo, si conquista punizione e crea superiorità numerica. Odriozola è complementare sulla destra all’argentino, perché quest’ultimo si accentra e crea spazio per gli inserimenti dello spagnolo. Su quella fascia la squadra di Italiano ha vinto la partita, se Nico manca la sua assenza si sente molto. Ho saputo però che non vuole giocare a destra, preferisce stare a sinistra”.