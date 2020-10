Orsi: “La Roma deve dare una svolta alla stagione, con i Viola ha un’ottima occasione”

L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi questo pomeriggio è intervenuto a Radio Radio per commentare la sfida di domani tra Roma e Fiorentina. Ecco le sue parole: “Quali sono gli attuali problemi della Roma? Credo si tratti di una questione di organico e ormai anche Fonseca se ne è reso conto. A me il tecnico portoghese piace più quest’anno che la passata stagione: attualmente ha però troppe difficoltà con le seconde linee in rosa e questo di certo non lo aiuta. Dalla parte opposta c’è la Fiorentina, una squadra che ancora non si riesce a decifrare: è ancora in costruzione. I giallorossi hanno la possibilità di fare risultato domani, la squadra titolare è forte e ha le caratteristiche per imporre il suo gioco. La Roma deve dare una svolta a questo campionato e nelle corde hanno i tre punti contro i viola”.

