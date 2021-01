Orsi: “Prandelli sta cercando di dare una nuova identità alla Fiorentina, ma alcuni giocatori non sempre non sempre si sono messi al servizio del collettivo”

L’ex portiere tra le tante di Parma e Lazio ed oggi commentatore tecnico in tv Fernando Orsi esprime la sua opinione su quella che potrebbe essere la gara tra Napoli e Fiorentina: “Prandelli sta cercando di dare una nuova identità alla Fiorentina, anche se senza grandissimi risultati perché non ha vinto tante partite. Per me ha ottimi giocatori, se facciamo le figurine ha Pezzella, Milenkovic, in mezzo Castrovilli, Amrabat, davanti Vlahovic, Ribery, Callejon, ma non sempre si sono messi al servizio del collettivo”.

E sul Napoli: “Il Napoli spesso si esalta con le grandi mentre con le piccole pensa di poterla comunque vincere, ma deve migliorare perché poi viene meno proprio in queste gare. Se togli Mertens, gli altri nel loro score in carriera non superano i 10 gol. Meno male c’è Lozano, per il resto per ogni gol servono 3-4 palle gol”.