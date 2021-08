Orsolini è il nome giusto per la Fiorentina? Pro e contro

La Fiorentina ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, il giocatore del Bologna potrebbe essere il giocatore con cui la Viola chiuderà il mercato degli esterni d’attacco. La richiesta di mister Italiano, in tal senso, è stata molto chiara: servono quattro-cinque giocatori di livello in quelle posizioni lì. Ad oggi, ci sono Nico Gonzalez, Sottil, Callejon e Saponara.

Orsolini piace sia alla dirigenza che al tecnico viola e potrebbe lasciare il Bologna per una cifra attorno ai quindici milioni di euro. L’ultima stagione in rossoblù non è stata entusiasmante, ma il classe ‘97 è un giocatore di talento che non ha ancora raggiunto l’apice della sua carriera. L’unico punto di domanda sarebbe quello di schierare un tridente d’attacco tutto mancino: oltre ad Orsolini, infatti, anche Vlahovic e Nico Gonzalez hanno nel sinistro il piede forte. A prescindere da questo aspetto, il giocatore del Bologna sembra poter essere l’elemento giusto per completare il tridente di una Fiorentina che vuole tornare ad essere grande.