Damiani: “Ikoné? Non è mai facile l’impatto con la Serie A, ma a Firenze può dare tantissimo. Il prezzo? Giusto, ma fino a un anno fa…”

Jonathan Ikoné, attaccante del Lille, sembra ora a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina già da gennaio. A tal proposito è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni Oscar Damiani, agente ed esperto di mercato francese. Ecco le sue parole: “Ikoné? E’ molto forte, si adatta ai ruolo: sa fare sia l’esterno che la seconda punta, sia in attacco a due che a tre. Ha potenza, senso del gol ed esplosività, davvero un ottimo affare. Non è mai facile l’impatto con la Serie A, campionato notoriamente tattico e che offre meno spazi di altri come la Ligue1″.

Prosegue focalizzandosi sul prezzo della trattativa: “15 milioni? Li vale tutti: fino a un anno fa non sarebbero stati abbastanza, ma adesso il Lille ha bisogno di vendere: a Firenze può far bene, portando tanti gol e assist”.