Osimhen e un gol annullato giustamente. Le proteste fuori luogo sulla prima e la seconda rete della Fiorentina

Non ci sono errori determinanti o che abbiano condizionato la gara nella prestazione di Maurizio Mariani, ovvero l’arbitro del match tra Napoli e Fiorentina.

Giusto annullare la rete di Osimhen che mette dentro il pallone da due passi, ma è in posizione di fuorigioco.

Qualche protesta dei padroni di casa sulla prima rete viola per un contatto tra Cabral e Koulibaly, ma l’attaccante gigliato ha il braccio destro sì largo, ma in posizione dinamica e non va certo su per colpire l’avversario.

Mario Rui si è lamentato un po’ sull’azione del 2-1, ma sbaglia il tempo dell’intervento su Gonzalez e il contatto è un contatto assolutamente di gioco. Infine non c’è rigore per il contatto in area del Napoli tra Cabral e Rrahmani, perché è il brasiliano a cadere addosso all’avversario e non viceversa.