Osimhen non è il solo: anche un ex viola si ferma in allenamento per il Napoli. Il punto sui probabili assenti di Spalletti per domenica

Problemi non solo per Victor Osimhen. Luciano Spalletti stamattina al centro sportivo ha dovuto fare a meno anche di Kevin Malcuit. Come ha riportato il club azzurro attraverso i canali ufficiali, il terzino francese ex Fiorentina ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un sovraccarico alla gamba destra sofferto in queste ore. Si comolicano quindi i piani del tecnico fiorentino vista anche l’assenza di Di Lorenzo, con il solo Zanoli – titolare a Bergamo – disponibile nel ruolo.

Al Konami Center il gruppo azzurro, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Continua il lavoro dello staff medico del Napoli con gli infortunati: Ounas, Petagna e Di Lorenzo questa mattina hanno svolto personalizzato in campo. Complicato pensare a un recupero dei primi due per la gara con la Fiorentina.