Osimhen non si ferma più: l’attaccante del Napoli si avvicina al record di Batistuta

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, in campo in questo momento contro l’Empoli, si conferma inarrestabile. Il centravanti nigeriano del Napoli quest’oggi al Castellani è andato a segno per l’ottava gara di fila in campionato, avvicinandosi al personale record di Gabriel Omar Batistuta: l’attaccante argentino nella stagione 94-95 con la Fiorentina si “fermò” a 13 reti in 11 partite consecutive.

Secondo quanto riportato da Opta, Victor Osimhen ha comunque raggiunto un importante traguardo diventando il secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze di fila in Serie A, dietro soltanto a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995)”.