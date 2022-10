Osimhen torna a ruggire in campionato ed il Napoli di Spalletti stende il Bologna riprendendosi la vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non si ferma la corsa del Napoli di Luciano Spalletti, che al Maradona batte 3-2 il Bologna di Motta. Decisivo il gol di Osimhen, che torna a segnare in campionato dopo un digiuno di quasi due mesi. Una sfida ostica per i partenopei che dominano nel primo tempo ma dopo alcune occasioni fallite subiscono il gol di Zirkzee al 41′. Reazione feroce del Napoli che pareggia subito però ribaltando l’inerzia del match: Juan Jesus favorito da una mischia in area felsinea infila col destro Skorupski.

Nella ripresa Lozano firma il gol del 2-1, ma poi una papera di Meret sul tiro da fuori di Barrow rimette tutto in parità. E’ di Osimhen, su assist di un incontenibile Kvaratskhelia, il gol del 3-2 che permette agli azzurri di riprendersi la vetta della classifica a quota 26 punti. Bologna che rimane invece quart’ultimo a 7 punti totali.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 26, Atalanta 24, Udinese, Lazio 21, Milan 20, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Torino, Empoli 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina, Spezia 9, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.