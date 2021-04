Osvaldo e la figlia di Maradona? Dall’Argentina spunta una nuova coppia

L’ex attaccante della Fiorentina Pablo Daniel Osvaldo continua a far parlare di sé. Appesi al chiodo gli scarpini, ha intrapreso ormai da tempo una nuova vita da cantante, ma non è nemmeno questo il motivo per cu in Argentina si parla ancora di lui. Dal Sud America trapelano voci di gossip che vedrebbero l’ex calciatore come nuovo partner di Gianinna Maradona, la figlia de El Pibe de Oro. I rumors sulla coppia più in voga del momento, sarebbero confermati anche dall’ultima storia su Instagram condivisa dalla figlia del campione argentino scomparso qualche mese fa . Osvaldo è al momento in tour con la sua band, i “Barrio Viejo” e Gianinna ne ha approfittato per pubblicare sui social una storia che lo immortala proprio sul palco del suo ultimo concerto, a San Martín de los Andes, prontamente ricondivisa anche dall’attaccante ex viola.