“Ottima partita di Pulgar, ha aiutato il Cile sia in fase difensiva che offensiva”. Ma il centrocampista della Fiorentina ha riportato un infortunio

Grandi complimenti per la prestazione. Sono quelli che è riuscito ad ottenere il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, impegnato con la nazionale cilena nella Copa America contro l’Uruguay.

La Tercera scrive su di lui: “Ottima partita del giocatore della Fiorentina. Un centrocampista che ha saputo distribuire il gioco. Ha aiutato sia in fase offensiva che difensiva. E’ calato nel finale quando un infortunio ha preso il sopravvento”.

Eh già, la nota dolente è proprio questa: le sue condizioni fisiche. Pulgar ha dovuto lasciare il campo all’85’, lasciando per altro in dieci la propria squadra che non poteva fare più sostituzioni in quel momento. Ora c’è da verificare se questo infortunio possa compromettere o meno il suo impiego nelle prossime partite.