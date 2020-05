Ottime notizie in casa Fiorentina: tutti i giocatori sono risultati negativi al tampone

Novità positive per quanto riguarda la Fiorentina. Nella giornata di ieri, come riporta Radio Bruno Toscana, sono stati effettuati tamponi a tutti i giocatori e tutti sono risultati negativi. Oggi invece la squadra lavorato sul campo al completo, eccezion fatta per Caceres. L’uruguaiano sta infatti proseguendo il lavoro personalizzato presso la propria abitazione. Inoltre la società ha allestito una palestra esterna per i giocatori che al momento stanno continuando a fare la doccia a casa.