Ottime notizie per la Fiorentina Primavera: la semifinale di Coppa Italia si giocherà a Firenze

Ottime notizie per la Fiorentina Primavera. E’ stata infatti appena sorteggiata la location in cui si giocherà la semifinale di Coppa Italia, che vedrà i ragazzi di Aquilani impegnati contro il Genoa in gara secca.

Ebbene la fortuna ha voluto che la partita sarà di scena a Firenze, salvo sorprese allo stadio Bozzi, il 14 aprile. La Fiorentina potrà dunque provare a guadagnarsi la finale tra le mura amiche, laddove ha già compiuto l’impresa di battere ed eliminare la Juventus ai quarti di finale.