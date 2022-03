Ottimismo in casa Inter: contro la Fiorentina Inzaghi potrà contare di nuovo su un giocatore fondamentale

Simone Inzaghi ritroverà Marcelo Brozovic per la partita contro la Fiorentina. Il centrocampista è una pedina fondamentale dello scacchiere dell’Inter, che senza di lui ha dimostrato di andare in difficoltà come ieri contro il Torino.

Secondo Sky Sport, il rientro di Brozovic è però imminente e già contro la Fiorentina sarà di nuovo a disposizione di Inzaghi. Visto cos’è successo senza di lui, è probabile che il tecnico nerazzurro lo schieri dal primo minuto nonostante non sia al meglio della condizione.