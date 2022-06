Ottimismo per Jovic e Dodô sempre più vicino. Il mercato della Fiorentina entra nel vivo e si lavora anche per un centrocampista

La Fiorentina ha tre strade aperte davanti, due già ben imboccate e una che potrebbe essere presto percorsa. La prima è quella che porta a Jovic, attaccante del Real Madrid particolarmente apprezzato da Italiano. Secondo Gianluca Di Marzio, ci sono buone possibilità che il serbo vesta la maglia viola nella prossima stagione.

Rimanendo sotto lo stesso procuratore, ossia Ramadani, si è intavolato anche un discorso per Nedim Bajrami. Trequartista dell’Empoli, nel 4-3-3 di Italiano si adatterebbe a mezz’ala offensiva, considerando anche che mancherà a lungo Castrovilli.

Infine il capitolo Dodô. Per lui la Fiorentina ha pronti 14 milioni, e anche se la trattativa non risulta ancora in chiusura è comunque ben avviata. Partito Odriozola, mister Italiano avrà presto a disposizione il suo nuovo esterno destro.