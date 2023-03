Out Terracciano: è il giorno della prima volta di Sirigu in campionato. Nulla da dimostrare, semmai…

Imprevisto dell’ultimo minuto in casa Fiorentina: tenuto fuori da un attacco febbrile, Pietro Terracciano è stato escluso dalla lista dei convocati scelti da Italiano per sfidare la Cremonese. Per sopperire all’assenza del numero 1 viola e per completare numericamente il reparto, il tecnico ha scelto anche un grande prospetto del vivaio come il classe 2007 Vannucchi. Ma i dubbi in questione sono pochissimi: giocherà Salvatore Sirigu.

Per l’estremo difensore sardo sarà la prima volta a difendere i pali con la maglia viola in campionato, dopo il debutto assoluto nel ritorno dei playoff di Conference League contro il Braga. Prendono vita, dunque, le parole di Italiano pronunciate qualche giorno fa in conferenza stampa: “Con Sirigu siamo stati chiarissimi sul suo impiego. Alle spalle di Terracciano c’è un grande portiere”.

Difficile non concordare con il mister: Sirigu ha un curriculum da fare invidia a molti suoi colleghi. Il numero 56 della Fiorentina ha una carriera di tutto rispetto, dalla quale si evince che rimane ben poco da dimostrare al mondo del calcio italiano. Semmai, la trasferta allo Zini può essere interpretata dal classe ‘87 come un’occasione per confermare le sue qualità. E la Viola, per continuare la striscia di risultati utili, ne avrebbe bisogno.