Pablo Marì: “La Fiorentina ha avuto tante occasioni nel primo tempo. Non dobbiamo mollare, serve concentrazione”

Il giocatore dell’Udinese Pablo Marì, autore del gol dell’1-0, ha parlato a Sky Sport all’intervallo della partita contro la Fiorentina: “Sono felice per il gol e per il primo tempo fatto dalla squadra, ma non è ancora finita. La Fiorentina è forte, ha avuto tante occasioni dentro l’area. Servirà la massima concentrazione per portarla a casa nel secondo tempo”.