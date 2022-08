Pacchioni: “Il Napoli arriverà a Firenze da favorito, ma dovrà dare il 100% oppure rischia grosso”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista di RTL 102.5 Paolo Pacchioni. Parlando di Napoli, qualche battuta anche sulla prossima gara di Serie A che i partenopei giocheranno a Firenze contro la Fiorentina: “Il Napoli è partito molto bene, ma bisogna avere sempre l’atteggiamento giusto. A Firenze bisognerà dare il 100% o rischia grosso. Certo i viola non vivono un grande momento in questo avvio di stagione, considerando anche gli impegni europei. Il Napoli dunque arriva da favorito, ma in questa Serie A la scivolata è sempre dietro l’angolo. Serve un mix tra entusiasmo ed equilibrio”.

E ancora: “Tenendo i piedi per terra, il Napoli può tranquillamente aspirare allo Scudetto. Lo scorso anno è stata buttata via un’occasione importante”.