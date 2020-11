Paci: “Commisso poteva fare qualcosa di più sul mercato. Non serve criticare Chiesa”

Il comico fiorentino, e noto tifoso viola, Alessandro Paci durante un collegamento con Radio Sportiva ha avuto modo di commentare l’attuale situazione in casa Fiorentina, non mandandole a dire al presidente viola Rocco Comisso. Queste le sue parole: “Nelle ultime ore sento dire che tornerà Prandelli o addirittura Montella, ma tanto noi tifosi della Fiorentina siamo veramente strani: un giorno un allenatore è il peggiore del mondo, il giorno dopo lo rivogliamo. Quando la Fiorentina prese Iachini si sapeva già che allenatore era: ha un’impronta di gioco prevalentemente difensiva, ora il calcio è cambiato e si deve andare in campo sempre per vincere, quindi c’è poco da fare. Quando andò via Montella, Iachini fece molto bene senza però cambiare la sua filosofia di calcio: l’anno scorso ha raggiunto il suo obiettivo, ha salvato la Fiorentina. Quest’anno è il male della Fiorentina ma non penso che sia solo colpa sua. Diciamo che Commisso poteva comprare qualche giocatore: mi sta simpaticissimo, sa confrontarsi coi giornalisti e coi tifosi però poi se guardiamo il mercato qualcosa manca. La partenza di Chiesa? E’ chiaro che un ragazzo che gioca a calcio cerca sempre il meglio per la sua carriera: Federico è andato alla Juventus e ha giocato subito in Champions. Gioca con Ronaldo e probabilmente vincerà lo scudetto, che gli vuoi dire? Se mi chiamano a fare un film a Hollywood e sono a fare un film a Firenze piglio e parto di corsa.. I tifosi non devono criticarlo, poi ci sono delle modalità quando si va via, ma non mi sembra che Chiesa si sia comportato così male”.

