Padalino: “La Fiorentina sta conservando i suoi punti di riferimento. Milenkovic? Se la società non ha bisogno di venderlo…”

L’ex difensore della Fiorentina Pasquale Padalino ha parlato a Radio Bruno di vari temi legati alla squadra viola, commentando la formazione di Italiano e la situazione legata a Milenkovic. Sentite cosa ha detto:

“La squadra sta mantenendo un’ossatura solida: ha a disposizione uomini che sono anche punti di riferimento nella squadra e hanno consolidato una precisa mentalità. Ritengo che possano fare un campionato all’altezza della situazione“.

Poi su Milenkovic: “Ripartire con giocatori cardine è sicuramente un vantaggio. Il serbo è un componente di spessore e un calciatore nuovo avrebbe bisogno di tempo per inerirsi nella squadra di Italiano. Il mercato però porta anche a scelte impopolari. Fossi in lui valuterei attentamente l’alternativa alla Fiorentina, a meno che la stessa società non abbia vantaggi dalla cessione del calciatore“.