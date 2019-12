Padovan: “La Juventus poteva perdere anche a Firenze. Pareggio a stento con la Fiorentina”

Nel criticare la Juventus messa in campo finora da Maurizio Sarri, l’ex direttore di Tuttosport, Giancarlo Padovan, cita anche la partita giocata al Franchi contro i viola. Gara nella quale ne è uscito uno 0-0 con parecchi rimpianti per la formazione allora allenata da Montella. “La Juve ha perso due volte con la Lazio (la prima quando è rimasta in dieci) – scrive Padovan su Calciomercato.com – ma poteva accadere anche a Firenze con la Fiorentina (dove ha pareggiato a stento)”.