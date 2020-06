Pagamento alla Fiorentina posticipato: Il Flamengo ci prova

Il Flamengo sta cercando di salvaguardare le proprie finanze in un momento in cui il coronavirus sta colpendo anche in Brasile. Uno dei passi fatti dalla società rossonera è stato quello di parlare con la Fiorentina, per posticipare i termini del pagamento del prestito oneroso dell’attaccante Pedro. Un milione di euro che dovrebbe essere versato entro la fine del 2020. L’idea è quella di rimandare il tutto al 2021. La contrattazione è in corso.

