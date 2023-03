Paganin: “La vera svolta è stata a Braga. La Fiorentina deve arrivare in finale di Coppa Italia, Conference League invece più complicata”

L’ex giocatore dell’Inter Massimo Paganin ha parlato a Radio Bruno Toscana del periodo che sta attraversando la Fiorentina: “La vittoria di Braga ha segnato una svolta, per il risultato e soprattutto per la prestazione. Italiano non ha mai smesso di dire che la squadra giocava bene e creava occasioni, che prima non venivano concretizzate e adesso invece sì. Il mister sta facendo un lavoro importante, anche se ormai bisogna aspettare il termine della stagione per giudicare. La finale di Coppa Italia va raggiunta assolutamente, in Conference League invece la strada mi sembra più complicata”.

E poi sull’Inter ha aggiunto: “Nelle coppe sta andando bene, ma in campionato il rendimento è appena sufficiente. Nove sconfitte sono decisamente troppe, ci sono stati finora troppi cali di tensione. Domani mi aspetto una bella sfida a centrocampo, reparto dove entrambe le squadre hanno grande qualità”.