Paganin: “Sul podio dei migliori acquisti ci metto anche Jovic, ci sarà da vedere come renderà”

L’ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto a TMW Radio per parlare di calciomercato e di Serie A. Sul suo podio dei migliori acquisti in questa finestra di mercato fatti fino ad adesso, compare anche un giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sul podio degli acquisti ci metto Asllani all’Inter, poi De Ketelaere al Milan, visto quanto lo ha rincorso il club rossonero. Difficile che spenda quei soldi se non è convinta di avere in mano uno forte. E poi Jovic alla Fiorentina, vedremo come renderà”.