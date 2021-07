Paganini: “Ci sarebbe da riflettere sulle regole anche riguardo al trasferimento di Vincenzo Italiano alla Fiorentina”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista RAI Paolo Paganini, intervenendo sul caso Spezia e parlando anche della vicenda Italiano: “Dal punto di vista di chi governa il calcio non c’è una linea comune e chiara. Io credo che ci debba essere una linea comune e non la vedo come nel caso dello Spezia. Se ci sono delle irregolarità lo Spezia va punito ma, la lente di ingrandimento deve valere per tutti, non solo per le piccole realtà. Quando l’allenatore rinnova 15 giorni prima e poi il 27 di giugno vedi che la Fiorentina contatta direttamente il tecnico insistendo sulla clausola rescissoria… Anche qui dobbiamo riflettere sulle regole da seguire”.