Paganini: “Difficile che la Fiorentina si privi di Vlahovic a Gennaio. La Juventus non è favorita”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo della Rai Paolo Paganini ha commentato il rapporto tra Fiorentina e Vlahovic ad un anno e mezzo dalla scadenza di contratto del giocatore. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com:

“La situazione di Vlahovic è indubbiamente molto particolare. É vero che ha il contratto in scadenza nel 2023, ma è anche ver che visti i rendimenti del giocatore in campo questa sia un discorso da affrontare il prima possibile. Volendo anche a Gennaio. Io personalmente non credo che la Fiorentina se privi subito, lo vedo in partenza il giugno prossimo. Si tratta però di capire se la pressione della piazza e l’autogestione del giocatore da qui alla fine del campionato possano coesistere, altrimenti andrà presa in considerazione ogni tipo di offerta. Adesso mi sento di dire che, nonostante i contatti tra l’entourage del giocatore e la Juventus, difficilmente si trasferirà a Torino. Adesso chi ha il cash per pagare il cartellino è in vantaggio, il favorito secondo me è il Tottenham di Conte che ha bisogno di nuove alternative in attacco.”