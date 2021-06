Paganini: “Dopo Gattuso, le altre sono tutte seconde scelte. Commisso? Siamo passati dall’entusiasmo a muoversi come un elefante in cristalleria”

Il giornalista Paolo Paganini al Brivido Sportivo ha parlato del mercato che verrà: “Mi ha lasciato perplesso l’acquisto dispendioso di Nico Gonzalez. A titolo definitivo e non in prestito, e prima dell’ufficialità del nuovo allenatore. Vorrei capire quale sia la strategia del mercato, visto che in attacco c’è già Vlahovic. Tecnico? Dopo Gattuso, le altre sono tutte seconde scelte. Il momento che sta vivendo la piazza di Firenze è particolare e non si riesce a capire chiaramente quali siano le strategie di mercato. Commisso? Siamo passati dall’entusiasmo iniziale al momento di oggi, in cui sembra che ci si muova con un elefante in cristalleria. La Fiorentina non ha bisogno di questo”.