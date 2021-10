Paganini: “Italiano poteva gestire meglio l’addio allo Spezia. Andare via dopo il rinnovo è uno schiaffo che un piazza così calda non si meritava”

Il volto di Rai Sport, Paolo Paganini, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana: “Quella di domani sarà una partita molto delicata, la Lazio sta viaggiando sulle montagne russe. La viola arriva da un buon momento e non può permettersi passi falsi: l’esultanza di Vlahovic dopo la rete contro il Cagliari dimostra che questo pseudo-caso – che in questo momento farebbe solo male alla Fiorentina – è rientrato. Il problema del serbo è generale: riguarda anche giocatori come Belotti e Insigne, che sono al centro di un mercato che è sempre più condizionato dai procuratori. Credo che farà un ottimo campionato, poi sarà la società a decidere se venderlo in estate o valutare se c’è uno spiraglio per il rinnovo”.

Paganini si sofferma poi su Italiano: “E’ un ottimo tecnico. Nella sfortuna di aver perso Gattuso, c’è stata la fortuna di aver preso un bravo allenatore come lui. Valorizza tutta la rosa, basti pensare alle ultime prestazioni di Saponara. In Liguria ha fatto due miracoli con la promozione in A e la salvezza della passata stagione: arriverà molto in alto. Dal club ligure poteva uscire in modo migliore, anche perché a Spezia potevano tranquillamente fargli una statua per quanto fatto. Poteva gestire meglio l’addio, andare via dopo aver rinnovato è stato uno schiaffo che una piazza calda come quella dei liguri non meritava”.