Paganini: “La Juventus vuole accontentare la Fiorentina dal punto di vista economico per Chiesa, ma con delle condizioni. Muro Commisso su Milenkovic. Piatek? Firenze giusta per rilanciarsi”

Il giornalista della Rai, Paolo Paganini, intervenuto all’interno di Casaviola su Toscana TV e Fiorentinanews.com, ha parlato delle principali trattative di mercato che riguardano la Fiorentina: “La Juventus rimane in forte pressing sull’attaccante. E’ anche vero che la Juve deve accumulare un tesoretto per potersi presentare da Commisso con i soldi. Il club bianconero sta cercando di piazzare Douglas Costa, De Sciglio e Rugani. Poi tutto dipenderà dalle condizioni di pagamento, perché la Juventus vorrebbe accontentare Commisso dal punto di vista economico, ma pagando il giocatore in tre rate. Milenkovic e Pezzella? Da quello che ho capito c’è un muro molto alto da parte di Commisso. Non credo proprio che il presidente viola possa cedere Chiesa e anche uno di questi due. Per questo dico che rimarranno a Firenze. Piatek? Quello di Genova era un giocatore affamato, con molta voglia di arrivare e mettersi in mostra. Firmato il contratto con il Milan si è un po’ seduto. Se vuole rilanciarsi, in una piazza come quella toscana potrebbe ritrovare tutti quegli stimoli che in Germania non ha trovato”.

