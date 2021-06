Paganini: “Spezia infastidito dall’interesse della Fiorentina per Italiano, la chiave di volta sarà la volontà dell’allenatore”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini sulla situazione in casa Fiorentina e dell’interesse dei viola per Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “I contratti ormai sono carta straccia, non valgono praticamente più niente. Spero questo trend si inverta, ma non ne sono sicuro perché va avanti da tempo. Italiano è un nome di grande prospettiva. I movimenti della Fiorentina hanno infastidito la nuova proprietà americana dello Spezia, perché loro puntano molto sull’allenatore e gli hanno da poco rinnovato il contratto. La chiave di volta della questione sarà la volontà di Italiano. Se considererà la Fiorentina sopra a tutto, arriverà a Firenze. La situazione è assurda, quello che è accaduto a Firenze è incredibile. Non puoi finire in un calderone dove Mendes ti obbliga a comprare i suoi giocatori, è un ricatto in piena regola. Ma nessuno ci ha fatto una bella figura”.