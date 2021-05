Palacio: “Volevamo vincerla per superare i 40 punti ma per come è andata la gara il pareggio con la Fiorentina è ok”

L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio, autore di una tripletta quest’oggi contro la Fiorentina, commenta così la gara a DAZN: “Era importante vincere, così potevamo superare 40 punti. Ma per come è andata la gara va bene così. Sono contento per come ho giocato tutto l’anno anche se avevo segnato poco. Oggi ho avuto la possibilità di fare gol anche grazie a Vignato, adesso proseguiamo così e finiamo al meglio la stagione. Sono contento di aver segnato più di Van Basten, non so però se continuerò qui a Bologna, si vedrà”.