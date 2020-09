Palestra e tattica in attesa del primo vero test

Palestra e tattica in attesa della prima vera amichevole precampionato che la Fiorentina disputerà domani sera alle 19.30 allo stadio Artemio Franchi. Come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, viola saranno impegnati contro la Lucchese mentre il test della domenica successiva con la Reggiana ha cambiato la data: era prevista inizialmente per domenica 13 settembre ed è stata anticipata a sabato 12 alle ore 21. Saranno due ottime occasioni per provare la formazione che Iachini ha in mente con moduli diversi e varie soluzioni.

0 0 vote Article Rating