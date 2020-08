Pallotta risponde a Commisso: “Io non ti ho mai voluto alla Roma”

L’ormai ex proprietario della Roma Jim Pallotta ha risposto con una frecciatina al patron della Fiorentina Rocco Commisso, che oggi ha raccontato di come in passato fosse stato vicino ad entrare nella società giallorossa:

“Dai Rocco, non puoi essere ancora sorpreso del nostro incontro di cinque anni fa a New York quando ti dissi che non ti avrei mai e poi mai avuto come partner in un grande club come la Roma!”.