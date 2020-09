Palmeri: “Ecco l’offerta della Juve che soddisfa la Fiorentina per Chiesa”

Alla fine potrebbero uscirne un po’ tutti felici, almeno secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Tmw: Chiesa sicuramente, vista la voglia di andarsene alla Juve, i bianconeri che lo pagherebbero in due anni e la Fiorentina che racimolerebbe una cifra molto vicina ai 70 milioni pretesi da Commisso. Questa la spiegazione dell’affare: “Ma adesso la storia cambia, perché nell’ultima settimana si punta a concludere l’uscita di Rugani, Khedira, forse De Sciglio e Bernardeschi, ma soprattutto Douglas Costa, e tutto per puntare a Federico Chiesa. Non uno qualunque, non un rattoppo, ma il possibile futuro decennale della Juve e della Nazionale.

E’ arrivata finalmente l’offerta della Juventus: 20 milioni per il prestito da pagarsi nel giro di un anno, e 40 milioni per l’obbligo di riscatto tra due anni. Insomma una valutazione totale di 60 milioni che soddisfa la Fiorentina, ovvio con una formula di pagamento che non rende felici, ma che potrebbe comunque essere accettata in virtù del voler chiudere la pratica.

Una formula che testimonia anche la sofferenza acuta della Juventus nel fare fronte alle spese, e non è un caso che il grosso del riscatto scatterebbe nel 2022 ovvero alla scadenza dell’attuale contratto di Cristiano Ronaldo.

Riuscire a chiudere un affare da 60 milioni nell’ultima settimana di mercato sarebbe notevole, e infatti non è qualcosa che è stato preparato in questi giorni, ma che la Juventus sta cucinando da mesi”.