Palmeri: “La Juventus ha chiesto mano a Mendes per liberare spazio negli stipendi per Chiesa”

Secondo il giornalista Tancredi Palmeri la Juventus starebbe provando il tutto per tutto per Chiesa. Infatti: “La Juventus ha chiesto a Jorge Mendes una mano, anzi due, per monetizzare sulle uscite e liberare spazio nel monte stipendi per Chiesa. Per ora racimolata sul tavolo solo una possibilità di prestito semplice del Valencia per Rugani”

Per ora racimolata sul tavolo solo una possibilità di prestito semplice del Valencia per Rugani — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 29, 2020