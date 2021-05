Panchina della Fiorentina: C’è un super procuratore dietro le quinte in posizione di forza

Panchina della Fiorentina: se c’è stato un sorpasso definitivo lo si capirà nelle prossime ore. Gattuso ha chiesto tempo (magari in attesa di valutare eventuali offerte di Lazio e Juventus) e così il club viola ha allungato il passo verso Fonseca, che sarà sostituito da Mourinho sulla panchina della Roma.

Come rileva La Nazione, in tutto questo giro c’è un comune denominatore ovvero il super procuratore portoghese Mendes che è lo stesso di Mourinho, Fonseca e Gattuso. Una posizione di forza la sua, condita con ampie possibilità di manovra nei confronti di club che cercano soluzioni per rilanciarsi.