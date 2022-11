Panico cerca il controsorpasso sulla Juventus nella sfida contro l’Inter: ecco la formazione ufficiale della Fiorentina

Nona giornata di Serie A femminile in programma questo weekend. Al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino va in scena l’incontro tra la Fiorentina di Patrizia Panico e l’Inter di Rita Guarino. Le Viola vogliono riprendersi il secondo posto in classifica, scippato dalla Juventus che ieri ha superato, in extremis, il Parma al ‘Tardini’. Di seguito gli undici scelti dalle due allenatrici:

FIORENTINA: 1 Schroffenegger; 16 Erzen, 6 Breitner, 5 Tortelli, 4 Jackmon; 23 Huchet, 8 Parisi; 20 Mijatovic, 87 Boquete, 17 Monnecchi; 19 Longo. A disposizione: 55 Russo, 7 Cafferata, 9 Sabatino, 11 Kajan, 18 Corazzi, 21 Severini, 30 Giacobbo, 33 Vitale, 88 Johannsdottir. Coach: Patrizia Panico.

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 20 Simonetti; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 7 Marinelli; 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 6 Santi, 13 Merlo, 15 Dragoni, 17 Fordos, 18 Pandini, 27 Csiszár, 29 Kristjánsdóttir, 33 Ajara Njoya. Coach: Rita Guarino.