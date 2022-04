Panico: “Ci dispiace per le ragazze infortunate, ma chi andrà in campo lo farà anche per loro. Con la Roma la tensione sarà a mille, ecco cosa non dovremo sbagliare”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma dell’ex, tra le altre, Paloma Lazaro ai canali ufficiali del club gigliato. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante viola sugli infortuni di Francesca Vitale e Veronica Boquete:

“Lavoriamo sempre per evitare infortuni: dalla gestione dei carichi alla prevenzione. Purtroppo però succedono e non si può prevedere tutto. Ci dispiace ma sono convinta che chi andrà in campo darà il massimo, anche per le ragazze che non potranno essere lì insieme a loro”