Panico: “Con il Milan per conquistare 3 punti. La società tiene molto a noi, e questo ci da forza”

Quest’oggi, alla vigilia della sfida di domani contro il Milan Femminile, l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha presentato la partita ai microfoni dei canali ufficiali del club viola. Queste le sue parole:

“Il Milan arriva alla partita con la consapevolezza di essere una grandissima squadra, allestita per competere per lo scudetto e migliorare la classifica dello scorso anno. Se pensiamo che sono arrivati secondi, riuscendo a qualificarsi per la Champions League, possiamo dire che siano in grado di correre per lo scudetto. E’ poi chiaro che tutte le partite sono difficili: con il Sassuolo è stata difficile per i rossoneri, che però hanno avuto una grande prestazione contro la Roma. Sarà un Milan che verrà qui desideroso di fare punti. Contenta della classifica? Noi non guardiamo mai la classifica, pensiamo solo alla prestazione. Personalmente preferisco giudicare e parlare della prestazione, e domani dalle mie ragazze mi aspetto una prestazione di grande livello. Avendo prestazioni di grande livello anche con le grandi squadre potremo trovare il modo di fare bene anche con quelle squadre che lottano per i piani alti del campionato. Come sta la squadra? troveremo una Fiorentina che ha lavorato molto bene anche durante la sosta delle nazionali, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico tattico, una squadra che scenderà in campo per vincere la partita e non per aspettare quello che farà il Milan. Il percorso di crescita che abbiamo intrapreso fin qui si focalizza molto sul futuro, e questo ci fa lavorare con la consapevolezza che la società sta investendo molto anche nel calcio femminile. Fa piacere vedere quanto la società tenga a noi”.