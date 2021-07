Panico, da bomber ad allenatrice: “Di Firenze ho ricordi bellissimi ma anche delusioni. Contentissima di riprendere un percorso interrotto”

Dopo l’esperienza anche da vice nell’Under 21 azzurra maschile, oltre ad una carriera straordinaria da calciatrice, Patrizia Panico è tornata a Firenze da allenatrice dopo aver chiuso proprio in viola la sua carriera: “Sono contentissima di essere alla Fiorentina perché Firenze è un percorso interrotto per me ed inoltre è una panchina importante e un club prestigioso – ha detto al sito ufficiale del club viola – Tutte le esperienze possono fare la differenza e aver vissuto per tanti anni spogliatoi femminili fanno capire meglio le dinamiche che si creano. Da calciatrice qui ho bellissimi ricordi ma anche delusioni, come la mancanza della Champions, ma l’affetto ricevuto anche in questi giorni mi fa capire che l’entusiasmo e la vicinanza dei tifosi saranno sempre con noi. Per natura non amo perdere mai, neanche a carte, la mia aspettativa è di creare una squadra che non molla mai, che se sconfitta ha comunque dato tutto sul campo e l’avversario si è rivelato più forte”.